Пограничники не пустили на Украину привитых «Спутником V» иностранцев
На Украину пытались въехать иностранцы, привитые российским препаратом «Спутник V», тем не менее пограничники не разрешили им въезд. Это следует из заявления Госпогранслужбы.
«За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что страна признает только те препараты, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выразил убеждение, что привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V» нужно разрешить въезд в ЕС.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не одобрила препарат для закупки в условиях чрезвычайной ситуации.