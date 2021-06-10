В Подмосковье человеку на квадроцикле разорвало челюсть растянутой проволокой

В Деревне Плаксинино Московской области человеку, ехавшему на квадроцикле с семьей, разорвало челюсть и выбило зубы металлической проволокой, натянутой неизвестными на лесной дороге, сообщает паблик «Раменское онлайн» во «Вконтакте».

«Какое-то чудовище по всей тропе развесило металлические РАСТЯЖКИ между деревьями. Хорошо, что дети ехали вторыми!! Удар пришелся на взрослого человека, металлическая леска разрезала лицо, попутно вырвав 5 зубов, квадроцикл тоже поврежден не слабо!!» — пишет автор поста (орфография и пунктуация сохранены).

Она сообщила, что семья пострадавшего написала заявление в полицию, но им с трудом верится, что «найдут этого морального урода». Также семья двинулась дальше в лес и нашла там еще пять металлических растяжек.

Пользователи в комментариях преимущественно выражали негодование от случившегося, но нашлись и те, кто упрекнул пострадавшего в нарушении техники безопасности: «А почему без шлема катались! Прямое нарушение ТБ!»

Автор призвала местных жителей быть внимательными и осторожными, выезжая в лес.

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