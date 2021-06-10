Названы города России с самыми счастливыми людьми

Самые счастливые россияне живут в Москве, Петербурге и Новосибирске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый - в Новосибирске», — рассказали аналитики.

21% соотечественников заявили, что счастливы на 4 балла. Из них 23% живут в столице, 16% — в Петербурге, 13% — в Екатеринбурге. На 3 балла уровень счастья оценили 32% опрошенных, каждый пятый из них (19%) проживает в Москве, еще 13% в Нижнем Новгороде, а 9% — в Петербурге.

Опрос проводился среди 5 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина объяснила, почему люди чувствуют себя несчастными и нелюбимыми.