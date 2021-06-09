В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ТЦ, ресторанах и клубах

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в Москве в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора», — сказал Данчиков.

По его словам, за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. рублей. За нарушения требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, в случае повторных нарушений им грозит приостановка деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте усилился контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, что привело к увеличению числа выявленных нарушений на 12%.