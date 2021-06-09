Трое погибли, 11 пострадали при пожаре в реанимации в Рязани

Три человека погибли, еще 11 пострадали при пожаре в реанимации в одной из больниц Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«У нас 11 пострадавших на пожаре, трое погибло. Двое из них погибли на пожаре, одна умерла в машине скорой помощи. Оставшиеся восемь пострадавших размещаются в разные медучреждения города Рязани», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар произошел в областной клинической больнице имени Н. А. Семашко. Погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пожарные играли в песочнице с машинками после работы на вызове. В МЧС заявили, что такие «игры» после тушения пожара не приветствуют, но понимают, что работа у спасателей напряженная.