Появилось видео столкновения поезда с машиной на ж/д переезде в Анапе

Появилось видео столкновения поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Анапе, в результате происшествия погибли два человека. Видео опубликовала «Живая Кубань».

Инцидент произошел 5 июня. Машину марки Toyota сбил приближающийся пассажирский поезд «Москва — Анапа».

На видео видно, как локомотив за считанные секунды таранит белую машину и проносит ее по путям.

По данным следствия, машинист, пытаясь предотвратить столкновение с легковушкой, применил экстренное торможение, однако, в результате аварии водитель и один из пассажиров погибли, еще один пассажир, находившийся в салоне, был госпитализирован. Пассажиры поезда не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В дальнейшем из-за ЧП на несколько часов были задержаны пассажирские поезда сообщением Санкт — Петербург — Анапа и Смоленск — Анапа.