Большинство российских компаний не заметили наступления третьей волны коронавируса

На большинстве российских компаний (75,1%) не сказалась третья волна пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан».

Опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1 547 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

Отмечается, что 24,9% компаний, на работу которых повлияла третья волна, среди признаков ее наступления обозначили снижение покупательского спроса (44,1%), уменьшение выручки (36,8%), ужесточение мер безопасности (24,3%), часто болеющих работников (24,3%), усиление проверок (6,6%). 1,5% не смогли ответить.

При этом 53,6% предприятий сообщили, что самой тяжелой оказалась первая волна коронавируса, 14,4% назвали третью волну, а 13,2% — вторую. 18,8% организаций ответили, что вовсе не испытывали сложностей с начала пандемии.

Компании рассказали, что в первую волну коронавируса столкнулись со снижением спроса на услуги (54,3%), нехваткой кадров (14,8%), отсутствием инвестиций (10,8%), проблемами с надзорными органами (10,8%), повышением стоимости аренды (8%), невозможностью получения заемных средств (6,2%). 19,9% признались, что не столкнулись ни с одной из вышеперечисленных проблем.

Ранее сообщалось, что более трети мировых компаний хотят сократить офисы после пандемии.