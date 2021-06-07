Вернувшихся из-за рубежа без теста на COVID-19 москвичей оштрафовали на 17 млн рублей

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что пристально следят за внесением вернувшимися из зарубежных стран результатов их тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), но около 2% граждан, возвращаясь с отдыха, не проходят тестирование.

В ведомстве напомнили, что подобное является административным правонарушением и влечет наказание.

«Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн. 974 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

По требованию Роскомнадзора, с 15 апреля тест на COVID-19 должны сдавать все прибывающие из-за рубежа россияне — вне зависимости от того, каким транспортом они возвращаются в страну. Тест необходимо сдать в течение трех дней.

Накануне сообщалось, что по данным на 7 июня, более 140,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии.