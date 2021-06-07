Помощник капитана российского судна «Амур» задержан в Японии

В Японии на трое суток был задержан третий помощник капитана российского судна «Амур» Павел Добрянский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального консула России в Саппоро Сергея Марина.

По словам дипломата, россиянин подозревается «в непринятии необходимых действий для избежания столкновения» с японским кораблем.

Как рассказал Марин, после задержания Добрянского есть трое суток на официальное расследование. Генеральный консул уточнил, что через 72 часа должно быть предъявлено обвинение.

Ранее в Японии окружной суд города Асахикава принял решение задержать российское судно «Амур» в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной.

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.

В российском генконсульстве рассказали, что капитан «Амура» был привлечен к расследованию инцидента, он сотрудничает со следствием на добровольной основе.