Два человека умерли в Эстонии после вакцинации от COVID-19

В Эстонии официально зарегистрировали два случая летального исхода после вакцинации от коронавируса нового типа, сообщила глава эстонского бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майа Уускюла. Ее слова приводит Delfi.

Так, после прививки от COVID-19 у 31-летнего мужчины развился тромботический синдром, приведший к смерти пациента. Кроме того, пожилая женщина после вакцинации почувствовала себя плохо и упала в обморок, получив при падении смертельную травму.

Уускюла сочла произошедшее совпадением, однако порекомендовала привившимся обращаться к врачу в случае проявления побочных эффектов после вакцинации, например, многодневной головной боли.

«Болезнь намного хуже, чем вакцина. Пожилые люди подвергаются очень высокому риску серьезно пострадать от этой болезни <…> Вакцина позволяет быстрее вернуться к нормальной жизни», – заключила глава регулятора.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что после использования российской вакцины от коронавируса не было зарегистрировано ни одного летального исхода.