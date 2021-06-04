Путин пообещал обеспечить удобные условия вакцинации от коронавируса для иностранцев

Президент России Владимир Путин заявил, что страна планирует обеспечить все необходимые условия для вакцинации иностранцев от коронависной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В качестве важного шага, как уже говорил на пленарном заседании форума, обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны», — рассказал Владимир Путин.

Планами российский глава поделился во время встречи с представителями международного инвестиционного сообщества, а также представителями иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V».

Ранее в Кремле спрогнозировали сроки начала вакцинного туризма в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данная процедура будет организована оперативно.

Россия стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину от коронавируса. Вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа прошлого года. «Спутник V» разработали российские специалисты Центра имени Гамалеи.