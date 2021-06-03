Милонов назвал коллекторов «новой разновидностью секс-меньшинств»

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о намерении в ближайшее время законодательно оформить инициативу, которая бы ограничила возможности граждан, работающих коллекторами. Соответствующее заявление парламентарий сделал в беседе с «Газетой.Ru», комментируя свое ранее выдвинутое предложение лишать коллекторов пенсии.

«Я предлагаю коллегам продумать полный законодательный запрет на осуществление коллекторской деятельности в отношении физических лиц. Я озвучил проблематику, и я приглашаю коллег согласиться со мной и присоединиться к этой инициативе. Не говорю, что уже написан в окончательном варианте проект закона, это было бы неправдой. Я озвучил идею и считаю, что моя задача полностью убрать этих недостойных субъектов из нашей жизни. Будь моя воля, я бы уже в осенней сессии рассмотрел бы законопроект, который полностью оградит этих людей от этих сомнительных девиантно ориентированных граждан», — сказал Милонов.

По его словам, в подобный законопроект может войти запрет на выплаты пенсий гражданам, которые ранее работали коллекторами. Депутат подчеркнул, что пенсионные выплаты этой категории граждан несправедливы по отношению к «социально полезным» людям.

«Я как христианин иногда говорю языком притч, метафор. Люди, которые занимаются коллекторской деятельностью, — это люди, которых нельзя адекватно поставить с моральной точки зрения на одну ступень, на один уровень с теми, кто честно выполнял свой долг и выполнял свою работу. Если коллектор будет получать такое же денежное вознаграждение, как и социально полезный человек, то это несправедливо. Я считаю, что коллекторская деятельность не должна подпадать под трудовую деятельность, и, естественно, никаких пенсионных отчислений быть не должно. Государство не должно оплачивать старость тех, кто во время своей трудовой деятельности приносил зло населению нашей страны», — объяснил депутат.

С другой стороны, по мнению парламентария, граждане, ранее занимавшиеся коллекторской деятельностью, не могут в дальнейшем быть трудоустроены в местах, где работа предполагает взаимодействие с другими людьми.

«Любую руководящую должность, где они соприкасаются с людьми нужно запретить. Как педофилам запрещают занимать места в детских садах и интернатах, так и коллекторам, поскольку коллектор для меня является новой разновидностью секс-меньшинств, это люди с садистскими и БДСМ-наклонностями и неуравновешенной психикой», — добавил Милонов.

Ранее Милонов Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил лишать пенсии людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, а также запрещать ими занимать «какую-либо должность» после такой работы.