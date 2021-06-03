«Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот в ускоренном порядке

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Замглавы Минздрава России Татьяна Семенова заявила, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» выйдет в гражданский оборот в ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, ведомство занимается выпуском препарата в гражданский оборот в ускоренном порядке.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, на кого рассчитана четвертая российская вакцина «Спутник Лайт».

Также сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России согласовала предельную отпускную цену на препарат.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».