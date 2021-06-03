Иммунолог заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков», — сказал он.

Специалист добавил, что процесс распространения вируса будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов.

Жемчугов уточнил, что негативная тенденция угрожает только тем регионам, в которых осталось большое число жителей без антител к коронавирусу.

Ранее академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в осенний период вырастет, если темп вакцинации от инфекции останется на низком уровне