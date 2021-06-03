Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в осенний период возрастет в том случае, если темп вакцинации от инфекции останется на низком уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, рост заболеваемости возникнет из-за того, что прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая.

«Поскольку он (коронавирус – прим. ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — сказал депутат Госдумы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии в стране третьей волны коронавирусной инфекции. По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по России снижается, «просто разные регионы по-разному сейчас выходят из пандемии».

На 03 июня 2021 в России зафиксировано 5 090 249 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.