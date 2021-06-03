Минздрав: в России нет третьей волны коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об отсутствии в стране третьей волны коронавирусной инфекции. Такое заявление он сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по России снижается, «просто разные регионы по-разному сейчас выходят из пандемии».

«Нет никакой третьей волны, спокойно все», — сказал Мурашко.

Согласно последним данным, за весь период пандемии в России было выявлено 5 090 249 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 702 599 пациентов, скончались 122 267 человек. В стране также было проведено 138 853 290 тестов на COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил послабление коронавирусных ограничений, когда вакцинацию пройдут 60% населения страны.