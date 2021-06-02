Кардиолог рассказала о смертельной опасности низкого давления

Врач кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк рассказала, когда низкое артериальное давление может стать смертельно опасным.

По ее словам, для некоторых людей пониженное давление является нормой из-за особенностей вегетативной нервной системы. В частности, это касается молодых худых девушек.

При этом если человек впервые сталкивается с таким состоянием, то необходимо обратиться к врачу. Пониженное давление может сопровождаться холодным потом, болями в грудной клетке, одышкой, тахикардией и потерей сознания.

«Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу», — заявила специалист в эфире «Пятого канала».

Гаврилюк уточнила, что срочная госпитализация также требуется в случае приема нескольких доз препаратов, понижающих давление. В некоторых случаях нехарактерная гипотензия может привести даже к смерти.

Ранее врач рассказал, вредно ли для сердца спать на левом боку.