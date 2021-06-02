В Хабаровском крае неизвестный сбил медведя и отрезал ему коготь

В Хабаровском крае неизвестный на трассе насмерть сбил бурого медведя, отрезал у животного палец вместе с когтем, и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела комитета охотхозяйства регионального минприроды Юрия Колпака.

«Обнаружен взрослый сбитый бурый медведь в Хабаровском районе. Виновник аварии скрылся. Очевидцы предположили, что автомобиль был легковой. У медведя отрезан от передней лапы палец с когтем», — рассказал Колпак.

По его словам, авария, вероятно, произошла в темное время суток на федеральной трассе, которая не освещена фонарями.

В настоящий момент полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Если нарушение квалифицируют как административное, то оно будет передано в региональное минприроды.

«Но то, что фигурант нарушил правила дорожного движения, — это факт. Вокруг, кстати, территория федерального природного заказника «Хехцирский», - отметил собеседник агентства», — уточнил Колпак.

Он добавил, что это не первый подобный случай в данном районе, так как именно в этом месте медведи часто переходят из одного леса в другой.

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