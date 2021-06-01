Глава Минздрава Грузии заразилась COVID спустя два месяца после получения прививки

Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом после того, как два месяца назад получила вакцину от инфекции. Об этом сообщают «Новости Грузии».

Отмечается, что министр привилась препаратом AstraZenecа 23 марта.

В ведомстве сообщили, что Тикарадзе чувствует себя хорошо, в настоящее время она находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме. Остальные сотрудники министерства, с которыми контактировала женщина, также переведены на «удаленку».

По данным на 1 июня, за сутки в Грузии выявлено 1233 новых случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии — 345 196.

В феврале сообщалось, что 78 постояльцев дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом после того, как им сделали прививки американским препаратом Pfizer. Первые симптомы появились меньше чем через неделю — заболели первые 10 человек. Затем инфекция распространилась среди остальных постояльцев. Умерли семь человек, четверо госпитализированы.