В России выявлено 9 500 новых случаев коронавируса

В России выявлено 9 500 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 372 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано 8 475 случаев COVID-19.

Отмечается, что из числа новых зараженных 13,3% не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 8 994 человека.

В Москве зафиксировано за минувшие сутки 3 669 случаев COVID-19.

Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (5), в Магаданской области (3), Еврейской автономной области (2).

В общей сложности в России зарегистрировано 5 081 417 случаев коронавируса, 121 873 умерших и 4 693 579 выписанных.

Ранее сообщалось, что во всем мире на утро 1 июня выявлено 170 593 575 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 547 205 человек.