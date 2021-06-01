В России выявлено 9 500 новых случаев коронавируса
В России выявлено 9 500 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 372 пациента. Об этом сообщил оперативный штаб.
Днем ранее было зафиксировано 8 475 случаев COVID-19.
Отмечается, что из числа новых зараженных 13,3% не имели клинических проявлений болезни.
За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 8 994 человека.
В Москве зафиксировано за минувшие сутки 3 669 случаев COVID-19.
Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (5), в Магаданской области (3), Еврейской автономной области (2).
В общей сложности в России зарегистрировано 5 081 417 случаев коронавируса, 121 873 умерших и 4 693 579 выписанных.
Ранее сообщалось, что во всем мире на утро 1 июня выявлено 170 593 575 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 547 205 человек.