Оперштаб продлил ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продлил ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщает РИА «Новости».

«Действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — заявили в оперштабе.

Данное решение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в обеих странах.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в странах.

31 мая турецкая сторона выразила надежду на возобновление перелетов из-за снижение суточного прироста заболеваемости COVID-19. При этом информированный источник сообщил агентству ТАСС, что Россия продлит ограничения. По данным другого источника, перелеты между Россией и Турцией начнутся не раньше июля.