Air France вновь отложила рейс в Москву, запланированный на 31 мая

Французская авиакомпания Air France вновь отложила запланированный на понедельник рейс Париж — Москва. Об этом сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль, передает ТАСС.

Отмечается, что на прошедшей неделе компания уже отменяла рейсы по маршруту Париж — Москва — Париж. По данным Air France, они были отменены по техническим причинам после того, как Россия не согласовала план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Вместо французской авиакомпании пассажиров в эти дни перевозил российский «Аэрофлот», который специально направил на маршрут большие самолеты.

При этом 29 мая в Air France сообщили, что Россия все же одобрила новый план полета, поэтому в этот день запланированный рейс прошел без помех.

Ранее сообщалось, что самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией. Позже отмечалось, что компания возобновила рейсы по маршруту «Париж-Москва» после трехдневного перерыва. Вместо нее три дня по маршруту летала российская компания «Аэрофлот».