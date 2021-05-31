«Белавиа» начала выполнять рейсы из Минска в Уфу

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в понедельник, 31 мая, выполнила первый регулярный рейс из Минска в Уфу. Об этом сообщается на сайте компании.

Как указано на сайтах аэропортов Минска и Уфы, рейс «Белавиа» вылетел в понедельник в 00.10 и прибыл в российский город 04.39 по местному времени. Это уже третий город России, в который белорусская авиакомпания начала летать в мае.

Ранее в мае авиаперевозчик запустил рейсы в Екатеринбург и Самару. Уфа стала девятым регулярным маршрутом «Белавиа» в Россию, доступным пассажирам в настоящее время.

Согласно информации на сайте компании, рейсы Минск — Уфа — Минск будут осуществляться один раз в неделю, по понедельникам.

«Открытие рейса из Уфы в Минск будет способствовать развитию партнерства между странами ЕврАзЭс и укреплению деловых связей. Уверены, что новое направление поможет развитию не только бизнеса, но и туризма»», — говорится в сообщении.

29 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам встречи главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Белавиа» из-за санкций западных стран будет наращивать полеты в СНГ.