СК устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в подмосковном Щелкове

Следственный комитет России по Московской области завел уголовное дело по статье «Убийство» в связи обнаружением тел четырех человек в городе Щелково, сообщается на сайте ведомства.

По информации СК, в квартире нашли тела 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. На место происшествия прибыли криминалисты, начата проверка.

Следователи осмотрели квартиру на 10-м этаже жилого дома, изъяли телефоны умерших. Кроме того, была найдена пустая бутылка из-под уксусной кислоты рядом с телом мужчины.

Родственников умерших опросили следователи, идет сбор улик и планируется проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы, уточнили в СК.

Ранее в подмосковной гостинице нашли тело женщины с ранениями. Труп с телесными повреждениями в области лица и шеи был найден 10 мая в номере гостиницы, расположенной в селе Юдино Одинцовского городского округа.