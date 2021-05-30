Названа причина погони за автомобилем, после которой застрелили новосибирца

Сотрудники ГИБДД устроили погоню за 19-летним жителем Новосибирской области из-за тонированных стекол на автомобиле. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инспектор хотел остановить машину, однако водитель проигнорировал требования и ускорился.

28 мая под Новосибирском инспекторы ДПС пытались остановить машину Toyota, однако водитель не выполнял требования и продолжал движение. Правоохранители преследовали иномарку до придорожной гостиницы. После остановки находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

В ходе конфликта полицейский случайно выстрелил в одного из нарушителей, пострадавший был госпитализирован, а двое других участников нападения доставлены в дежурную часть. В отношении инспектора возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.

30 мая раненый мужчина скончался в больнице.