Минздрав сообщил о смерти раненного сотрудником ДПС под Новосибирском

Мужчина, случайно раненный сотрудником ДПС при задержании в Новосибирской области, скончался в больнице. Об этом сообщил представитель регионального министерства здравоохранения в беседе с ТАСС.

«Он умер», — заявил собеседник агентства.

Других подробностей на данный момент не приводится.

Утром 30 мая источник агентства ТАСС сообщал о смерти пострадавшего, однако данная информация была опровергнута новосибирским управлением Следственного комитета России.

28 мая под Новосибирском инспекторы ДПС пытались остановить машину Toyota, однако водитель не выполнял требования и продолжал движение. Правоохранители преследовали иномарку до придорожной гостиницы. После остановки находившиеся в автомобиле попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

В ходе конфликта полицейский случайно выстрелил в одного из нарушителей, пострадавший был госпитализирован, а двое других участников нападения доставлены в дежурную часть. В отношении инспектора возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».