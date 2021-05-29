РПЦ раскритиковала убийство эмбрионов даже в научных целях

Русская православная церковь сочла недопустимым убийство эмбрионов даже в научных и медицинских целях. Пленум Межсоборного присутствия РПЦ принял соответствующий документ под названием «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Московского патриархата при Совете Европы архимандрита Филиппа (Рябых).

Документ, подготовленный членами комиссии по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года, был обнародован на общецерковных ресурсах в интернете для обсуждения.

По словам отца Филиппа, Церковь ставит перед обществом и государством вопрос о необходимости защитить жизнь человека с момента его зачатия до рождения, так как эта область законодательно не урегулирована. Церковь считает, что общество должно делать все для того, чтобы сохранить зачатую жизнь и позволить ей появиться на свет.

Пленум состоялся 26-28 мая в стенах храма Христа Спасителя в Москве. В нем приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также многие священнослужители и миряне РПЦ.

Ранее в РПЦ заявили, что оказание услуг суррогатного материнства сопоставимо с рабством.