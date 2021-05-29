Дочь Пескова изменила свое мнение о ЕГЭ

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поддержала формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Она пояснила, что в этом году ЕГЭ сдает ее младший брат.

«Лет 6 назад я написала пост о ЕГЭ, вызвавший большой резонанс. Взрослея и набираясь опыта, начинаешь пересматривать свое отношение к определенным вещам», — написала Пескова.

Она уточнила, что не готова полностью отказаться от своих слов, но сейчас в целом ЕГЭ — это «реально работающий формат», который позволяет тем, кто «готовятся и пашут» добиться результатов и поступить «в лучшие вузы страны на бюджетные места». При этом Пескова добавила, что неважно, кто у абитуриента родители и какой у них заработок.

Проблему с необходимостью оплачивать репетиторов и дополнительные курсы дочь пресс-секретаря российского президента назвала «другим вопросом». Главной причиной, по которой можно ненавидеть ЕГЭ, Пескова считает психологическое давление и стресс, которые испытывают школьники выпускных классов.

Решение этой проблемы она видит в работе над психологическим здоровьем школьников, которым должны заниматься школьные учителя и родители.

В 2016 году Елизавета Пескова, на тот момент учившаяся во Франции, жестко раскритиковала российскую систему образования и ЕГЭ в частности. Тогда она заявила, что за год учебы во французском университете узнала больше, чем «за год в школе и в МГУ в России».