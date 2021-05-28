Практически каждый третий россиянин находится на пенсии, при этом большинство пенсионеров продолжают работать, следует из данных опроса ВЦИОМ.

«Каждый третий россиянин (35%) находится на пенсии (25% работающих пенсионеров и 10% неработающих). Среди граждан в возрасте 60 лет и старше работает на пенсии каждый пятый (19%)», — говорится в аналитическом материале.

Среди самых распространенных занятий россиян в возрасте от 60 лет — уход за детьми и внуками (62%), внедомашний досуг — рыбалка, растениеводство, кружки (58%), физкультура и спорт (36%), домашний досуг (27%), а также посещение культурных мероприятий (24%).

Отмечается, что 12% опрошенных регулярно занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью.

По данным опроса, пенсионеры ведут активную социальную жизнь: несколько раз в неделю встречаются с родственниками, друзьями или знакомыми 87%. Большинству (85%) есть с кем обсудить вопросы личного характера. Есть к кому обратиться за помощью в критический момент 88% представителей старшего поколения, не у кого попросить помощи каждому десятому (10%).

Инициативный всероссийский опрос проведен 18 мая среди 1600 респондентов.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что почти треть россиян откладывают дела на потом: привычка свойственна 30% россиян, чаще молодежи 18-24 лет (37%). Опрошенные признались, что чаще всего откладывают бытовые дела.