В Тайланде начали делать противозачаточные уколы диким слонам

Bangkok Post: в Тайланде применили «противозачаточные дротики» для слонов
В Таиланде впервые применили противозачаточную вакцину для контроля численности диких слонов. Препарат ввели трем слонихам с помощью дротиков без анестезии, сообщило издание Bangkok Post.

Как рассказал директор Управления по охране дикой природы при Департаменте национальных парков Таиланда Сукхи Бунсанг, вакцинацию провели в провинции Трат. Мера направлена на сдерживание быстрого роста популяции: в восточных регионах страны численность диких слонов увеличивается примерно на 8% в год — почти втрое быстрее, чем в других районах.

По словам Бунсанга, дальнейший рост популяции без вмешательства может привести к усилению конфликтов между людьми и животными. С 2012 года в результате таких столкновений в стране погибли почти 200 человек и более 100 слонов.

Используемая вакцина SpayVac обеспечивает контрацептивный эффект сроком до семи лет. Она не влияет на поведение или физическое состояние животных, а лишь регулирует гормональный фон, предотвращая беременность. Ранее препарат протестировали на семи слонах, содержащихся в неволе на севере страны, побочных эффектов выявлено не было.

Ветеринары сообщили, что после процедуры слонихи чувствуют себя нормально и ведут обычный образ жизни. Их состояние будут контролировать с помощью анализов крови каждые шесть месяцев. До начала сезона дождей в мае планируется ввести еще 15 доз вакцины в других стадах.

По данным властей, численность диких слонов в Таиланде выросла с 334 особей в 2015 году до почти 800 в 2024 году. При этом азиатские слоны, являющиеся национальным символом страны, занесены Международным союзом охраны природы в список видов, до сих пор считаются видом, находящимся под угрозой исчезновения.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности противозачаточных.
 
