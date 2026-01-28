«Травмы и дисквалификации»: названы главные факторы для победы в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» положительно оценил новый формат Лиги чемпионов.

«Я считаю однозначно для коммерции, для болельщиков, для людей это отличный формат и дает шанс другим, не самым сильным командам проявлять себя достаточно много, если есть возможность зарабатывать для клуба. Поэтому, я считаю, это действительно удачный формат. В плей-офф все будет зависеть от травм, подготовки команд, дисквалификаций. Но если брать фаворитов, то плюс-минус первая десятка будет претендовать на трофей. И еще несколько команд, которые туда не входят сейчас», — подчеркнул Деменко.

С предыдущего сезона в общем этапе Лиги чемпионов играют 36 команд, которые проводят турнир из восьми туров с одной таблицей. По итогам восьми матчей первые восемь команд попадают сразу в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места играют раунд плей-офф. 12 последних вылетают из еврокубков.

