Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Травмы и дисквалификации»: названы главные факторы для победы в Лиге чемпионов

Экс-футболист Деменко: новый формат ЛЧ дает себя проявить всем
Luca Bruno/AP

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» положительно оценил новый формат Лиги чемпионов.

«Я считаю однозначно для коммерции, для болельщиков, для людей это отличный формат и дает шанс другим, не самым сильным командам проявлять себя достаточно много, если есть возможность зарабатывать для клуба. Поэтому, я считаю, это действительно удачный формат. В плей-офф все будет зависеть от травм, подготовки команд, дисквалификаций. Но если брать фаворитов, то плюс-минус первая десятка будет претендовать на трофей. И еще несколько команд, которые туда не входят сейчас», — подчеркнул Деменко.

С предыдущего сезона в общем этапе Лиги чемпионов играют 36 команд, которые проводят турнир из восьми туров с одной таблицей. По итогам восьми матчей первые восемь команд попадают сразу в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места играют раунд плей-офф. 12 последних вылетают из еврокубков.

Ранее Олег Романцев дал совет новому тренеру «Спартака».
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!