В Ростовской области подростки избили дочь участника СВО прямо в школе

В Ростовской области возбудили дело после нападения школьников на дочь бойца СВО

Ростовские подростки избили одноклассницу прямо в школе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем в учреждении Аксайского района региона правоохранители узнали после того, как обнаружили публикацию в соцсетях. По данным местного портала, инцидент произошел в станице Ольгинской под Ростовом.

На кадрах с места заметно, как один из школьников ждал пострадавшую около двери класса. Когда она оказалась около косяка, подросток ударил девочку об него головой. После этого ученица упала.

По словам матери ребенка, конфликт между несовершеннолетними начался после того, как они стали затрагивать тему отца девочки, который не вернулся с СВО.

Женщина добавила, что видео момента в соцсетях опубликовали сами школьники. О ситуации родительница узнала от следователей.

По факту произошедшего последние возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. К ответственности могут привлечь не только участников, но и представителей органов профилактики.

Ранее в Кузбассе школьник решил пошутить и смонтировал видео с терактом в гимназии.