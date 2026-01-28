Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

В Венгрии рассказали о рекордных поставках газа из России

Сийярто: Венгрия в 2026 году получает из РФ рекордные 22 млн кубометров газа в день
РИА Новости

Венгрия в 2025 году получила из России рекордные 7,8 млрд кубометров газа, в 2026 году получает по 22 млн кубометров в день, это новый рекорд. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Хочу ясно дать понять, что Венгрия не может безопасно снабжаться газом без трубопровода «Турецкий поток» и поступающего по нему российского газа», — сказал он.

До этого Сийярто заявил, что правительство Венгрии намерено оспорить в суде решение Совета Европейского союза о запрете импорта российского газа.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Словакии назвал «идеологической глупостью» запрет на импорт газа из России.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!