Девушка переломала обе ноги, упав на тротуаре в Новосибирске

DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске девушка упала на тротуаре и получила серьезные травмы. Об этом сообщает NGS.ru.

Инцидент произошел 26 января в Железнодорожном районе города. Девушка шла по тротуару и в какой-то момент упала — что стало причиной, не уточняется. В результате случившегося она получила множественные переломы голени, закрытый перелом обеих лодыжек и подвывих стопы.

Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, ее ждет операция. Ее восстановление после травм займет около двух месяцев. Девушка намерена после лечения подать досудебную претензию к лицам, ответственным за уборку территории, и ищет очевидцев, оказавших ей помощь.

Ранее в Калининграде девочка сломала позвоночник, поскользнувшись во дворе.
 
