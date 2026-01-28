Стало известно, где и когда похоронят тренера Игнатьева

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин.

Траурная церемония состоится 30 января.

Игнатьев скончался в ночь на 27 января, ему было 85 лет. По информации СМИ, за несколько дней до смерти Игнатьеву была проведена операция на желудок. После проведенного хирургического вмешательства, которое прошло успешно, Игнатьева из больницы отправили домой. Уже дома специалисту стало плохо, случились осложнения на фоне проблем с сердцем.

Игнатьев начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.

При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

Ранее в РФС выразили соболезнования в связи со смертью тренера Игнатьева.