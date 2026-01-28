Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

Стало известно, где и когда похоронят тренера Игнатьева

Тренера Бориса Игнатьева похоронят на Троекуровском кладбище
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин.

Траурная церемония состоится 30 января.

Игнатьев скончался в ночь на 27 января, ему было 85 лет. По информации СМИ, за несколько дней до смерти Игнатьеву была проведена операция на желудок. После проведенного хирургического вмешательства, которое прошло успешно, Игнатьева из больницы отправили домой. Уже дома специалисту стало плохо, случились осложнения на фоне проблем с сердцем.

Игнатьев начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.

При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

Ранее в РФС выразили соболезнования в связи со смертью тренера Игнатьева.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!