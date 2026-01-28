Путин объявил 8 февраля Днем военной полиции

Президент России Владимир Путин установил День военной полиции 8 февраля в ВС РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня военной полиции. Установить в ВС РФ День военной полиции и отмечать его 8 февраля», — говорится в документе.

Соответствующую инициативу предложило ранее Министерство обороны России. В пояснительной записке авторы проекта отмечали, что создание Дня военной полиции окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций.

Военная полиция ВС РФ — правоохранительная структура, обеспечивающая законность, правопорядок, воинскую дисциплину и безопасность дорожного движения в Вооруженных Силах.

Ранее Путин подписал указ об учреждении Дня фельдъегерской связи в РФ.