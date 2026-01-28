Глава делегации РФ на переговорах в ОАЭ примет участие во встрече Путина и лидера Сирии

Костюков примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа

Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, который возглавил делегацию России на встрече в Абу-Даби, примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает РИА Новости.

Костюков также участвовал в составе делегации в предыдущих переговорах Путина и аш-Шараа в октябре прошлого года.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с аш-Шараа. Ожидается, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе.

