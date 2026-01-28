Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Глава делегации РФ на переговорах в ОАЭ примет участие во встрече Путина и лидера Сирии

Костюков примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа
Александр Рюмин/РИА Новости

Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, который возглавил делегацию России на встрече в Абу-Даби, примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает РИА Новости.

Костюков также участвовал в составе делегации в предыдущих переговорах Путина и аш-Шараа в октябре прошлого года.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин проведет переговоры с аш-Шараа. Ожидается, что главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе.

Ранее в Сирии рассказали, почему Россия не помогла Башару Асаду.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!