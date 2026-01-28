В Японии открыли бар с бесплатными напитками для тех, кто хочет уволиться, пишет Sora News.

На железнодорожной станции Йокогама в Японии начал работу необычный бар, ориентированный на людей, размышляющих о возможной смене профессии. Заведение получило название Tenshoku Sodan Bar, что переводится как «Консультационный бар по смене работы».

Все бармены в заведении являются профессиональными консультантами рекрутинговой компании. По словам организаторов, цель проекта — не подбор вакансий в классическом понимании. Заведение не позиционирует себя как рекрутинговое агентство, а стремится создать нейтральное пространство для обсуждения сомнений и размышлений о карьере без давления и обязательств.

Как отмечают представители бара, многие люди находятся между крайностями «я полностью доволен своей работой» и «я хочу уволиться как можно скорее». В такой ситуации, по их мнению, сложно получить беспристрастный совет: друзья и семья могут быть эмоционально вовлечены, а обращение в рекрутинговое агентство предполагает формальную подготовку — резюме, четкие карьерные цели, ожидания по зарплате и деловой дресс-код.

Tenshoku Sodan Bar предлагает альтернативный формат. Посетителям не требуется приносить резюме, надевать деловой костюм или принимать окончательное решение об увольнении. По данным заведения, около 60% гостей еще не уверены, хотят ли они менять работу, и приходят лишь за обсуждением своей текущей ситуации.

Разговоры проходят в свободной форме и длятся в среднем от 60 до 90 минут, без строгих временных ограничений. Из-за индивидуального формата посещение возможно только по предварительному бронированию.

Отмечается, что все напитки — как алкогольные, так и безалкогольные — а также консультации предоставляются бесплатно. Организаторы считают, что такой формат помогает людям осмыслить свое профессиональное будущее без спешки и внешнего давления.

