Юрист объяснил, как законно взять выходные на работе из-за болезни питомца

Юрист Русяев: больничный ради питомца не дают, но есть четыре законных варианта
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Российское трудовое законодательство не предусматривает отдельного отпуска или больничного по болезни домашнего животного, однако сотрудник может легально оформить отсутствие на работе, используя уже существующие механизмы. Об этом в беседе с RT сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По его словам, одним из возможных вариантов является отпуск без сохранения заработной платы. При этом работодатель обязан предоставлять такой отпуск только в случаях, прямо указанных в статье 128 Трудового кодекса, например при регистрации брака или трагедии с близким родственником. Болезнь питомца в этот перечень не входит, поэтому решение остается на усмотрение работодателя.

Юрист также отметил, что сотрудник может договориться об использовании части ежегодного оплачиваемого отпуска в рамках утвержденного графика. Кроме того, возможны альтернативные форматы — временный переход на дистанционную работу, установление гибкого графика или неполного рабочего времени. Все эти варианты требуют оформления дополнительного соглашения с работодателем.

В экстренных ситуациях, например при необходимости срочно отвезти животное к ветеринару, Русяев рекомендует оперативно уведомить руководство и заранее согласовать способ оформления отсутствия. В противном случае отсутствие на рабочем месте более четырех часов может быть квалифицировано как прогул.

При длительном уходе за питомцем после операции оформление больничного невозможно, поскольку такие листы выдаются исключительно для ухода за людьми. Ветеринарные справки и чеки, по словам юриста, не являются обязательным основанием для отсутствия, однако могут усилить позицию работника в случае спора с работодателем.

Эксперт подчеркнул, что при обращении к работодателю важно не просто просить разрешение на отсутствие, а предлагать конкретный и формализованный режим работы или отдыха, чтобы избежать рисков дисциплинарных взысканий.

Ранее юрист предупреждал о риске выговора за игнорирование обеденного перерыва.
 
