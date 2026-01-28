Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у России якобы нет желания выстраивать хорошие отношения с европейскими странами. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В публикации говорится, что Фредериксен выразила уверенность, что «Россия не хочет мира с Европой». Также она считает, что между США и Старым Светом (общее название трех частей света: Европы, Азии и Африки) должно быть единство.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Европа никуда не денутся друг от друга географически, поэтому «так или иначе» придется выстраивать отношения и договариваться о том, как дальше жить. При этом представитель Кремля обратил внимание, что отношения РФ с европейскими странами уже не станут прежними, их придется заново строить. Он также подчеркнул, что Россия — это страна, которая «никому не предоставляет угрозы, никому в Европе».

Ранее на Западе призвали ЕС наладить отношения с Россией из-за нехватки ресурсов.