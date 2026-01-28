Россиянка избила возлюбленного замороженным хлебом из-за допитого без нее алкоголя

В Курской области 60-летняя женщина избила своего возлюбленного замороженным хлебом из-за алкоголя. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Щигровском районе, когда пара вместе распивала спиртное дома. Женщина ненадолго вышла, и, вернувшись, обнаружила, что сожитель допил алкоголь без нее. Из-за этого возлюбленные поссорились, а затем стали драться.

Схватив попавшийся под руку засохший и замороженный хлеб, женщина избила с его помощью оппонента, нанося удары по его голове и лицу. После этого мужчина ушел.

Позже полицейский во время обхода заметил у гражданина признаки побоев и, выяснив обстоятельства, инициировал проверку. Подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью.

