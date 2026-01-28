Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
В Италии рассказали, что может стать причиной распада ЕС и НАТО

Экс-посол Стефанини: если США уйдут из Европы, НАТО и ЕС распадутся
Если НАТО перестанет присутствовать в Европе, то и Североатлантическому альянсу, и ЕС грозит распад. Об этом Financial Times заявила бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини.

«Если убрать это присутствие, Европа, как и НАТО, распадётся», — отметила она.

Стефанини отметила, что доминирование США в обеспечении безопасности Европы стало одной из основ региональной интеграции, так как оно позволило ЕС не контролировать спорные вопросы военного соперничества.

В январе глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после заявлений президента США Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО. Она предложила установить для европейских стран, входящих в НАТО, «европейские цели оборонных возможностей». Также еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс говорил, что в ЕС поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих.

При этом в недавнем интервью финской газете Financieele Dagblad генсек НАТО Марк Рютте сказал, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. Премьер министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что Европе будет «крайне сложно» защититься» без США.

Ранее политолог назвал условие для распада НАТО.
 
