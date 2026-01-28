Размер шрифта
Ермак обратился к тарологам после коррупционного скандала

Железняк: Ермак обратился к тарологам для улучшения имиджа после скандала
Violeta Santos Moura/Reuters

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак обращался к тарологам для улучшения имиджа после коррупционного скандала. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канал.

«На самом деле привлекать магов к своему пиару начал уже Али-Баба (псевдоним, под которым Ермак фигурирует на пленках НАБУ — прим.). Карты ведь не лгут», — написал он.

В декабре профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин заявил, что Ермак мог использовать зеркала, найденные у него в доме во время обысков, для устранения врагов.

5 декабря украинский блогер, близкий к офису президента, Игорь Лаченков рассказал, что при обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов. В частности, в его доме были обнаружены кукла вуду, множество зеркал, иконы и браслеты. Блогер заверил, что это не шутка, и «все были в шоке», поскольку ничего подобного никто раньше не видел. Также Лаченков отметил, что Ермак является фанатом карт Таро, нумерологии, астрологии и черной магии.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.
 
