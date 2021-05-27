Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси

Белорусская писательница Светлана Алексиевич и актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Белоруссии на встрече, организованной Белорусским фондом культурной солидарности совместно с международной правозащитной организацией Amnesty International. Беседа длилась около двух часов, сообщили в фонде.

Джоли рассказала, что на нее произвела огромное впечатление книга Алексиевич «У войны не женское лицо», где собраны рассказы женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне. Актриса также выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно. Директор учреждения считает, что подвергается преследованию со стороны властей за свою гражданскую деятельность активность во время избирательной компании и после президентских выборов в Белоруссии.

В ходе встречи также шла речь о политзаключенных и способах их поддержки. В частности, Алексиевич рассказала об истории 17-летнего политзаключенного Никиты Золотарева, который отбывает наказание в гомельском СИЗО.

Золотарев был осужден на пять лет, виновным молодого человека признали по трем статьям — массовые беспорядки, незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Заявление сделано на фоне нового обострения отношений Белоруссии и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair.