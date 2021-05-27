МИД РФ: россиянке Сапеге в Белоруссии пока еще не предъявили обвинения

Российской гражданке Софии Сапеге, задержанной в Минске, в Белоруссии пока еще не предъявили обвинения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Эхо Москвы».

«Мы не знаем, какие обвинения ей предъявлены, их, насколько мы поняли, еще не предъявили. Мы делаем все для того, чтобы ее права были защищены», — подчеркнула дипломат.

Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. По последним данным, девушку оставили под стражей на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее руководитель отдела коммуникаций и развития Европейского гуманитарного университета Максимас Милта, в котором училась задержанная в Минске россиянка София Сапега, заявил, что не верит в связь девушки с Telegram-каналом «Черная книга Беларуси».