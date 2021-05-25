Представитель посольства России рассказал о состоянии Софии Сапеги

Представитель посольства России встретился с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, находящейся в СИЗО КГБ Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным посольства, девушка чувствует себя хорошо, жалоб на некорректное обращение она не высказывала.

Пресс-атташе посольства Алексей Маскалев подчеркнул, что Россия рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения Сапеге.

Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. По последним данным, девушку оставили под стражей на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной.

Ранее Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал видеообращение Сапеги, где она говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.