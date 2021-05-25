Опубликовано видеообращение россиянки Сапеги из СИЗО

Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал видеообращение задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги.

«Являюсь редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — заявляет девушка на видео.

Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. По последним данным, девушку оставили под стражей на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.