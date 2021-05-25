В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в доме

В центре Москвы произошло возгорание в старом здании, которое находится на демонтаже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Происходит возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 800 квадратных метров», — рассказали в спасательном ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Столичный департамент транспорта в Telegram-канале уточняет, что горит здание на Серебрянической набережной. В настоящее время по улице перекрыто движение, также не работает съезд с внутренней стороны Садового кольца на набережную.

Ранее в центре Москвы загорелось здание, которое находится на реконструкции, движение по Большой Никитской улице было перекрыто. Причина пожара не сообщалась.