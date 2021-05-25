В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я — Путин»

Пресс-секретарь президента России Сергей Песков прокомментировал инцидент с главой республики Коми Владимиром Уйбой, заявившего жителям — «у вас я — Путин».

«Там полно у губернатора недоброжелателей, они выдирают что-то из контекста, очевидно, что это вырвано из контекста и губернатор говорил о том, что у губернатора есть ответственность и ему не нужно каждый раз кивать в сторону федерального центра», — сказал представитель Кремля, ответив на просьбу прокомментировать высказывание.

17 мая глава Уйбы во время разговора с жителями села Мутный Материк, пострадавшего из-за разлива нефти, возмутился намерением местных жителей обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к лидеру государства, тот сказал: «Да какой Путин? У вас я – Путин».

Ранее в администрации главы республики Коми объяснили, что он на самом деле Уйба имел ввиду на встрече с местными жителями.