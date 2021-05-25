Россияне рассказали, как справляются со стрессом

Большинство жителей России справляются с тревогой, обращаясь к друзьям и родственникам, заедая стресс кондитерскими изделиями и принимая успокоительные препараты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Ромира».

Провести время с близкими людьми в тревожных ситуациях предпочитают 34% россиян, 27% заедают стресс сладким, а 22% принимают успокоительные препараты. Еще 19% справляются со стрессом, играя с домашними животными, 15% — выпивая алкоголь.

Отмечается, что востребованность сладкого и успокоительных препаратов подтверждается ростом трат на эти категории товаров. В 2020 году расходы на кондитерские изделия выросли на 3,5%, на успокоительные — на 5%.

Исследование проводилось среди 3500 жителей России.

Ранее сообщалось, что более половины россиян испытали стресс в 2021 году. Самыми волнующими темами для граждан стали рост цен и инфляция, низкая зарплата, кризис в экономике, рост безработицы и социальное расслоение населения.